Dalla Spagna: Barça, fissato il prezzo per Ozil. Inter più lontana

Il Barcellona fa sul serio per Mesut Ozil. La prima pagina odierna di “Mundo Deportivo” apre con un eloquente “Ozil 20 kilos”, rendendo di fatto noto il prezzo che il club è pronto a sborsare per portare in Catalogna il tedesco già a gennaio. In scadenza di contratto con l’Arsenal nel giugno del 2018, l’ex Real Madrid potrebbe liberarsi a zero tra pochi mesi, rischio che i Gunners non sono intenzionati a correre. Per questo motivo il club londinese sarebbe disposto a cedere Ozil già a gennaio (come anticipato da Wenger qualche settimana fa; ndr), accettando l’offerta proveniente dal Barcellona, il quale andrebbe così ad anticipare le mosse di Inter e Manchester United, altri due club molto interessati al centrocampista teutonico. Con l’affare Coutinho che continua a non sbloccarsi, il Barça potrebbe dunque lanciare l’affondo decisivo a Ozil, portando in Catalogna un centrocampista di livello a un prezzo stracciato.