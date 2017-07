Dalla Spagna: Barça, Kondogbia è il piano C. Se saltano Verratti e Paulinho…

Sondaggio del Barcellona per Geoffrey Kondogbia. A riportare la notizia è “Sport”, secondo cui i catalani avrebbero chiesto informazioni all’Inter circa le condizioni di vendita del centrocampista francese. I Blaugrana, con il sogno Verratti sempre in testa e l’alternativa Paulinho (Guangzhou Evergrande) pronta, starebbero valutando il nerazzurro Kondogbia come eventuale piano C. Sull’ex Monaco rimane forte l’interessamento del Valencia, mentre in Francia si vocifera di un’ipotesi Psg.