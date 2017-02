Dalla Spagna: Barcellona, Aleix Vidal è in vendita. Inter, ci sei ancora?

“Cornuto e mazziato”, “oltre al danno, la beffa”. Scegliete la citazione che più vi aggrada, la situazione per Aleix Vidal non cambierebbe di molto. Sì, perché nonostante il terzino del Barcellona abbia appena subito un grave infortunio che lo terrà lontano dai campi per molto tempo, sembra che i catalani abbiano deciso di metterlo in vendita durante la sessione estiva di mercato. A riportarlo sono i colleghi di AS, sostenendo che per il difensore spagnolo l’avventura blaugrana sia prossima al termine, con il club di Bartomeu pronto a cederlo a fine stagione. Da tempo l’Inter è stata accostata al classe ’89 di Valls, e giugno potrebbe essere il momento giusto per concretizzare un trasferimento. Condizione fisica permettendo…