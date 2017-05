Dalla Spagna: Garay è in vendita. Inter e Chelsea in pole

Il Valencia sarebbe disposto a cedere Ezequiel Garay. Secondo quanto riportato da Capital Deporte infatti, gli spagnoli vorrebbero monetizzare vendendo il difensore, giunto solo lo scorso anno in Liga per 20 milioni di euro, al miglior offerente. In pole position sembrerebbero esserci Chelsea e Inter. Gli inglesi sarebbero avvantaggiati vista la partecipazione alla prossima Champions League, mentre i milanesi potrebbero offrire al giocatore il ruolo da titolare ora coperto da Jeison Murillo, presumibilmente sempre più lontano dalla Milano nerazzurra.