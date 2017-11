Dalla Spagna: Icardi-Real, i tifosi Blancos dicono “Sì!”

Attenta Inter, i tifosi del Real Madrid vogliono strapparti Icardi! Il quotidiano spagnolo MARCA ha infatti creato in queste ore un sondaggio sul proprio sito web per chiedere ai tifosi Blancos se gradirebbero un passaggio di Maurito dall’Inter al Real e la risposta del popolo madridista è stata chiara fin da subito: “Sì!”. In meno di due ore sono stati raccolti oltre 20.000 voti con il 68% dei votanti desideroso di vedere l’attaccante argentino indossare la camiseta blanca fin da subito. Una percentuale importante che “spaventa” il popolo nerazzurro, il quale ad oggi in Icardi riconosce il leader di un’Inter che sta provando a tornare grande in Italia già da questa stagione. Giusto dire che per ora si tratta solamente di fantamercato ma il sondaggio di MARCA potrebbe anche attirare l’attenzione di Florentino Perez, presidente che difficilmente si lascerebbe spaventare dalla clausola di 110 milioni che per ora lega l’ex canterano del Barça all’Inter (contratto in scadenza nel 2021; ndr).