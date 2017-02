Dalla Spagna: Inter, Cannavaro offre 25 milioni per Banega

Fabio Cannavaro all’assalto di Ever Banega. Il tecnico-manager del Tianjin Quanjin é pronto a offrire – secondo quanto svelato dai colleghi spagnoli di Estadio Deportivo – ben 25 milioni di euro all’Inter per accaparrarsi il regista argentino, ritenuto non indispensabile da Pioli che spesso l’ha relegato in panchina. Per Banega sarebbe pronto un contratto da 8 milioni di euro netti a stagione.