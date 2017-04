Dalla Spagna: Inter, idea Mariano per la fascia destra

Il reparto difensivo dell’Inter potrebbe subire alcune modifiche in vista della prossima stagione. In particolare i nerazzurri starebbero cercando uno o più terzini che possano garantire la spinta e la copertura necessarie per aumentare la pericolosità e la sicurezza nella propria fascia di competenza. E – secondo quanto riportato da Estadio Deportivo – uno dei candidati potrebbe essere Mariano, laterale di destra del Siviglia. Il brasiliano sarebbe finito nel mirino del club di Suning che avrebbe già tentato un primo approccio con l’entourage del giocatore. Il classe ’86 è in scadenza di contratto nel 2018, e i milanesi potrebbero accelerare per concludere l’operazione subito.