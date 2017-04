Dalla Spagna: Inter, il Siviglia riscatta Jovetic

Buone notizie per l’Inter provenienti dalla Spagna. Secondo i colleghi andalusi de El Gol Digital il Siviglia avrebbe deciso di esercitare il riscatto di Steven Jovetic. Una operazione che permetterebbe al club nerazzurro di introitare in estate 13 milioni di euro. Una cifra utile a puntellare il bilancio entro il 30 giugno, in vista soprattutto di una campagna acquisti estiva che si preannuncia dispendiosa e massiccia.