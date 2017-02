Dalla Spagna: Inter, il Siviglia verso il riscatto di Jovetic

Stevan Jovetic sembra rinato da quando è sbarcato al Siviglia. Il montenegrino ha infilato grandi prestazioni una dietro l’altra. L’ultima, in ordine di tempo, durante il match di andata degli ottavi di finale di Champions League che ha permesso ai suoi di battere 2-1 il Leicester. In otto presenze con la maglia dei rossobianchi Jo-jo ha segnato tre reti e distribuito quattro assist. Numeri che, secondo i colleghi di Mundo Deportivo, starebbero inducendo la dirigenza del Siviglia a riscattarlo. Il giocatore è arrivato a gennaio in prestito dall’Inter e per rendere definitivo il trasferimento dell’ex Fiorentina e Manchester City, gli andalusi devono versare 14 milioni di euro nelle casse del club di Suning al termine della stagione in corso.