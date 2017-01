Dalla Spagna: Inter, in estate si gioca in difesa. Non solo Ricardo Rodríguez ma anche Manolas e Marquinhos

In Italia molto spesso a vincere il campionato è la squadra con la miglior difesa ed è per questo che l’Inter sta pensando a come migliorare il proprio reparto arretrato. I nerazzurri vogliono tornare a essere competitivi ad alti livelli e perciò in estate diversi potrebbero essere i colpi in difesa. Oltre al sempre presente nome di Ricardo Rodríguez, terzino del Wolfsburg che da tempo è seguito dall’Inter, secondo “Mundo Deportivo”, la Beneamata è sulle tracce di Marquinhos e Manolas. Il brasiliano del Psg con la giusta offerta potrebbe tornare dunque in Italia, dopo l’esperienza alla Roma, mentre la pista che porta al greco Manolas potrebbe rivelarsi più complicata, con il giocatore che molto piace anche in Premier League, dove Chelsea e Manchester United lo seguono da tempo.