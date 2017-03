Dalla Spagna: Inter, l’Atletico non molla Icardi. Se Griezmann parte, sarà assalto

L’Atletico Madrid non si è scordato di Mauro Icardi. Il capitano dell’Inter è stato seguito con molta attenzione in passato dai Colchoneros che l’ebbero identificato come il post-Griezmann, qualora il francese avesse lasciato Madrid per accasarsi altrove. Secondo quanto riporta Marca, i biancorossi della capitale spagnola non avrebbero dimenticato l’attaccante argentino, tanto che suggeriscono che potrebbe tornare in auge una sua candidatura per l’estate. I nerazzurri presi d’assalto?