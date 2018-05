Dalla Spagna: Inter, sempre più difficile il riscatto di Cancelo

Joao Cancelo non farà parte della rosa dell’Inter per la stagione 2018-2019: questa è la certezza espressa dal quotidiano spagnolo SuperDeporte, secondo il quale non c’è la possibilità da parte del club nerazzurro di garantire nei tempi pattuiti i 35 milioni di euro previsti per il riscatto del calciatore portoghese, e anche il Valencia, titolare del cartellino del calciatore, avrebbe preso coscienza di questa posizione da parte dei nerazzurri. Ovviamente in caso di qualificazione alla prossima Champions League lo scenario muterebbe, senza la massima competizione europea invece il laterale portoghese si allontana da Milano.