Dalla Spagna: Inter, Vrsaljko è ancora un obiettivo

Sembra non cessare la ricerca dell’Inter per un terzino. Nonostante Ausilio e Pioli abbiano affermato che il mercato di gennaio vedrà i nerazzurri protagonisti di sole operazioni in uscita, dalla Spagna i colleghi di Mundo Deportivo sostengono che l’interesse per Sime Vrsaljko non sia mai scemato. Secondo i colleghi iberici infatti, il club di Suning sarebbe tornato prepotentemente sul difensore ex Sassuolo in forza all’Atletico Madrid che potrebbe lasciarlo partire solamente davanti ad un’offerta importante (visto il blocco del mercato che affligge i Colchoneros). C’è tempo per fare l’ultimo regalo invernale a Pioli?