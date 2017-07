Dalla Spagna: l’arrivo di Neymar può spingere Lucas Moura verso l’Inter…

Per un Neymar che arriva, un Lucas Moura che parte. Secondo quanto raccontato da “Mundo Deportivo”, l’acquisto di O’Ney andrebbe a togliere spazio al connazionale Lucas, il quale per questo motivo starebbe pensando a una partenza destinazione Italia. Oltre ad alcuni club turchi, l’Inter di Suning era stata accostata fortemente al giocatore nelle scorse settimane e con l’arrivo di Neymar a Parigi anche l’approdo di Lucas in nerazzurro potrebbe dunque diventare realtà nel mese di agosto. Il giocatore preferirebbe infatti un’avventura in Serie A piuttosto che in Turkiye Super Lig (campionato dal minor appeal) e la soluzione interista potrebbe permettergli di rimanere in un grande club, con la sicurezza di trovare maggiore spazio in campo.