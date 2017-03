Dalla Spagna: L’Inter aspetta James Rodriguez, il suo rinnovo con il Real è in dubbio

Il classe ’91 James Rodriguez, talento cristallino del calcio mondiale, non sembra essere così vicino a rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2018 con le “Merengues”. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano iberico “As”, a rendere distanti le parti non ci sarebbero divergenze economiche ma la volontà del trequartista colombiano di giocare di più. La presenza in rosa di Isco, in tal senso, limita molto il minutaggio di Rodriguez, il quale, per rimanere a Madrid, vorrebbe garantita la cessione del compagno di reparto visto che in questa stagione è sceso in campo solo in 23 occasioni tra tutte le competizioni. Un numero di presenze esiguo per un calciatore pagato ben 75 milioni di euro. A tal proposito l’Inter vorrebbe far leva sul malcontento del calciatore per provarlo a convincere a trasferirsi in nerazzurro già a giugno.