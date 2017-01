Dalla Spagna: l’Inter non molla Darmian

Matteo Darmian sarebbe ancora nel radar dell’Inter. I nerazzurri, attivissimi sul mercato in entrata e in uscita, non vorrebbero rinunciare al terzino destro del Manchester United, e i colleghi di Mundo Deportivo sostengono che l’azzurro sia uno degli obiettivi invernali di Ausilio. L’unico ostacolo parrebbe essere la volontà dell’ex Josè Mourinho di trattenerlo almeno fino a giugno, anche se il giocatore non ha trovato ampi spazi sotto la sua gestione.