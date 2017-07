L’Inter si è messa sulle tracce di Serge Aurier. Il terzino del Psg è considerato da Spalletti il giocatore ideale per rinforzare il proprio gioco sulle fasce e per questo motivo nei prossimi giorni i nerazzurri potrebbero presentare un’importante offerta ai parigini per convincerli a lasciar partire il difensore ivoriano. A riportare la notizia è “Mundo Deportivo”.