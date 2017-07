Dalla Spagna: l’Inter scarica Kondogbia. Possibile destinazione Valencia?

Nuova partenza in casa Inter? Secondo quanto riportato da “Mundo Deportivo”, i nerazzurri avrebbero dato al Valencia la propria disponibilità a trattare la cessione di Geoffry Kondogbia, giocatore costato 40 milioni di euro solamente due stagioni fa ma mai al centro del progetto interista. La volontà dei nerazzurri sarebbe quella di rientrare della spesa fatta al tempo dell’acquisto del francese dal Monaco, anche se le due annate in quel di San Siro, costellate più di bassi che di alti, hanno abbassato non poco il prezzo del cartellino di Kondogbia. La trattativa al momento appare dunque molto complicata.