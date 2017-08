Dalla Spagna: possibile scambio Kondogbia-Cancelo

L’idea di Marcelino- nuovo tecnico del Valencia- è quella di apportare una vera e propria rivoluzione alla rosa del club spagnolo. El Mundo Deportivo riporta la notizia secondo cui la pista che porterebbe Murillo al Valencia si starebbe raffreddando per via delle pretese economiche dei nerazzurri, il club di Zhang chiederebbe 15 milioni, mentre quello spagnolo non sarebbe disposto a superare l’offerta di 10 milioni già messa sul piatto. Nel frattempo continua il dialogo tra i due club, il Valencia ha mostrato interesse per Kondogbia, l’Inter- secondo quanto riportato dal Mundo- avrebbe risposto chiedendo informazioni su Cancelo, il terzino destro su cui c’è anche l’interesse della Juventus ha una valutazione di 25 milioni. A questo punto il Valencia starebbe cercando altre contropartite, tra queste potrebbero esserci Garay o Abdennour, nomi graditi a Spalletti.