Dalla Spagna: Rafinha, futuro in bilico. L’Inter valuta

Ancora incerto il futuro di Rafinha. Il centrocampista brasiliano di proprietà del Barcellona, arrivato in nerazzurro lo scorso gennaio, potrebbe restare in Serie A. L’Inter detiene un’opzione per il suo acquisto (35 milioni più 3 di bonus) da esercitare prima del termine di questa stagione. Il quotidiano spagnolo ‘Sport’ riporta come il padre del giocatore, Mazinho, sia pronto ad incontrare la dirigenza blaugrana per discutere del futuro di Rafinha. La soluzione più probabile sembra al momento la permanenza all’Inter.