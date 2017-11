Dalla Spagna: sarà Icardi il sostituto di Lewandowski

Dopo le critiche al mercato del Bayern Monaco, Robert Lewandowski sembrerebbe pronto a lasciare il club bavarese per trasferirsi al Real Madrid o in Premier. Secondo Don Balòn, questa potrebbe essere l’ultima stagione dell’attaccante in Bundes. Il sostituto? Chiaramente un giocatore con caratteristiche simili a quelle del polacco, un bomber vero come Mauro Icardi. Sempre secondo il portale spagnolo, l’intenzione dell’Inter sarebbe quella di trattenere il numero 9, il tutto sarebbe reso più facile da una qualificazione alla prossima Champions League. In attesa di capire cosa succederà nella prossima sessione estiva di mercato l’Inter si gode il momento ed è pronta a lottare per rimanere in scia delle altre big e rientrare nelle prime quattro posizioni, da oggi, forse, con una motivazione ancora più alta.