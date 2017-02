Dalla Spagna: Simeone resta all’Atletico, niente Inter per il 2018

Il Cholo Simeone resta una candidatura pesante per l’Inter che verrà, soprattutto in caso di fallimento da qui a fine stagione per Stefano Pioli. Ma oggi AS prova a spegnere le voci, spiegando come l’argentino abbia informato la dirigenza dell’Atletico della sua scelta di restare alla guida dei Colchoneros anche nella prossima stagione, fino alla scadenza di contratto nel giugno prossimo. Simeone e il d.s. Berta starebbero programmando il mercato per il rilancio. L’Inter aspetta e forse aspetterà ancora per rivedere il Cholo a San Siro.