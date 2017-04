Dalla Spagna: tranquilla Inter, Jovetic rimarrà a Siviglia anche senza Sampaoli

L’Inter può stare tranquilla, il Siviglia assicura che il futuro spagnolo di Jovetic non è legato in alcun modo a quello di Sampaoli. Come riportato da “Diario de Sevilla”, il montenegrino in Spagna ha infatti già convinto tutti e in estate un suo riscatto da parte del Siviglia appare sempre più probabile. Il club ha fatto sapere di volersi sedere intorno a un tavolo con la dirigenza nerazzurra per discutere del futuro del giocatore, pronto a pagare i 14 milioni di euro richiesti da Suning per mantenere Jovetic in Liga. Il periodico iberico ha poi specificato come il club abbia rivelato che il futuro dell’attaccante ex Manchester City non sia legato a quello di Jorge Sampaoli. Jovetic è stato voluto fortemente dall’ormai ex ds Monchi e, anche in caso di partenza di Sampaoli, il suo riscatto non sarebbe messo in discussione. L’Inter può dunque stare tranquilla, dalla Spagna stanno per arrivare 14 milioni.