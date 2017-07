Dalla Turchia: accordo trovato tra Inter e Trabzonspor per Medel. Ora manca sì del giocatore ma…attenti al Boca

Gary Medel si allontana sempre più dall’Inter. Il presidente del Trabzonspor, Muharrem Usta, ha parlato al portale turco “MyNet Spor” della trattiva in corso con i nerazzurri, ormai vicina alla chiusura: “Abbiamo l’accordo con l’Inter per l’acquisto di Medel. Fino ad ora non abbiamo potuto parlare col giocatore perché era impegnato con la Confederations Cup ma da oggi tratteremo anche con lui”. Aspettando il sì del cileno, in Turchia devono però difendersi dalla concorrenza del Boca Juniors, altro club fortemente interessato al giocatore e che nei prossimi giorni incontrerà Ausilio per provare a portare Medel in Argentina.