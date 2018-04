Secondo quanto riferito da “Futbol Arena” non sarebbe certo il trasferimento di Bernard al Besiktas. Il brasiliano, stando alle indiscrezioni turche, avrebbe detto invece sì all’Inter (da tempo sul trequartista) raggiungendo un pre-accordo con la società nerazzurra. Il club turco aveva l’intesa con l’entourage del giocatore, ma l’Inter sembrerebbe essersi riportata in vantaggio per il trasferimento del numero 10 dello Shakhtar.