Dalla Turchia: è Mas il terzino che l’Inter cercava, Suning ha già presentato un’offerta

Emmanuel Mas, terzino ventottenne del Trabzonspor, è entrato nel mirino dell’Inter. Il calciatore nazionale argentino avrebbe “le physique du role” per occupare la fascia sinistra dei nerazzurri essendo dotato di una buona corsa e molto utile sia in fase offensiva che difensiva grazie alla sua ottima visione di gioco. Secondo “Haberturk” Suning, dopo aver già ottenuto un ok di massima dall’entourage del calciatore, avrebbe presentato un’offerta da 4 milioni di euro al club turco. I contatti sembrano ben avviati, nelle prossime ore è attesa la risposta del presidente ottomano Hacıosmanoğlu.