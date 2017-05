Dalla Turchia: il Chelsea sfida l’Inter per Arda Turan

Accostato fortemente all’Inter, potrebbe finire presto al Chelsea. Stiamo parlando di Arda Turan, centrocampista del Barcellona destinato a lasciare i catalani in estate. Nonostante un contratto in scadenza nel 2020, difficile appare l’ipotesi per cui l’ex Atletico Madrid possa rimanere nel club Blaugrana per un’altra stagione, motivo per cui su di lui si sarebbero già mossi alcuni top club europei. L’Inter negli scorsi mesi è stata accostata più volte al giocatore, con l’Italia che poteva rappresentare per Arda Turan un ottima destinazione dalla quale ripartire dopo gli anni difficili passati al Barcellona (pochissime presenze e tanta panchina, ndr). Secondo quanto riportato dal portale turco “Fotomac” però la possibile nuova casa del 30enne di Istanbul potrebbe essere il Chelsea di Antonio Conte. Dopo aver trattenuto il tecnico italiano che Suning sognava di portare a Milano, i Blues potrebbero dunque battere i nerazzurri anche sul fronte Arda Turan, offrendo al giocatore la possibilità di giocare la Champions League anche la prossima stagione.