Dalla Turchia: Inter, c’è anche il Fenerbahce per Gabigol

Le voci intorno a Gabriel Barbosa non si placano. All’indomani della gara casalinga vinta dall’Inter contro la Lazio nella quale il pubblico di San Siro ha avuto modo, per la seconda volta in stagione, di apprezzare le qualità del giocatore negli ultimi minuti del match, dalla Turchia tramite AMK Spor giungono notizie riguardanti una possibile offerta da parte del Fenerbahce per arrivare al prestito del brasiliano. I gialloneri vorrebbero l’attaccante nerazzurro per la seconda metà della stagione. Il club di Istanbul è l’ultimo, in ordine cronologico, ad aver dimostrato interesse per il talento sudamericano.