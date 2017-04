Dall’Argentina: Inter, per la difesa spunta Pezzella

Il difficile momento di stagione dell’Inter, che arriva da due sconfitte consecutive in campionato, potrebbe aver spinto la dirigenza nerazzurra a muoversi anticipatamente sul mercato per bloccare i nuovi innesti con largo anticipo ed anticipare la concorrenza. In tal senso – secondo quanto riportato da Radio Guemes – il club di Suning avrebbe già sondato il terreno per German Pezzella, centrale difensivo del Betis Siviglia. Il sudamericano classe ’91 ha un contratto con gli spagnoli sino al giugno del 2020 che include una clausola rescissoria di 10 milioni di euro (dei quali il 30% verrebbe versato nelle casse del River Plate). Sarà lui il primo acquisto per la stagione che verrà?