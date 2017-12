Dall’Argentina: offerta dell’Inter per Lautaro Martinez

Ore calde nella trattativa Inter-Racing Club per Lautaro Martinez. Secondo quanto riportato da “Olè” i Nerazzurri sono infatti pronti a formulare un’offerta al club argentino per la giovane punta centrale che molto piace anche ad altri top club europei. L’Atletico Madrid del Cholo Simeone è stata la prima squadra a mettere gli occhi sul classe ’97, per il quale i Colchoneros hanno già formulato una prima offerta da 12 milioni, ma anche Borussia Dortmund e Manchester United stanno osservando l’argentino da vicino. Dopo aver inviato alcuni osservatori a scrutinare dal vivo Lautaro nella sfida contro l’Indipendiente, l’Inter ora è pronta a formulare la sua prima offerta, appreso dall’agente del giocatore che il prezzo per il proprio assistito ruota intorno ai 15 milioni (nonostante la clausola col Racing sia di 9).