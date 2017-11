Dall’Inghilterra: Atletico, idea Ozil. Sgambetto del Cholo all’Inter?

Nuova rivale in casa Inter nella corsa a Mesut Ozil. Secondo quanto riportato dal “Sun”, l’Atletico Madrid starebbe infatti valutando l’acquisto del centrocampista tedesco, considerato da Simeone il rimpiazzo perfetto nel caso in cui Saul dovesse lasciare il club in futuro (piace al Manchester United, ndr). Il contratto in scadenza con l’Arsenal in estate permetterebbe ai Colchoneros di acquistare Ozil a parametro zero, riportando di fatto l’ex Real sulla sponda opposta del Manzanarre senza dover sborsare nemmeno un centesimo.