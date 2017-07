Dall’Inghilterra: attenta Inter! Conte pronto a lanciare nuovo assalto per Candreva

Ritorno di fulmine di Conte per Antonio Candreva. Secondo quanto raccontato dal “Sun”, il manager dei Blues avrebbe richiesto alla propria società l’acquisto dell’esterno d’attacco interista, rinforzo voluto e poi sfumato nell’ultima sessione di calciomercato invernale. Allenato da Conte ai tempi della Nazionale, Candreva è considerato dal tecnico ex Juve l’uomo giusto per migliorare il gioco offensivo del suo Chelsea e per questo motivo i Blues sarebbero disposti a convincere il giocatore ad unirsi a loro grazie a un lauto aumento del suo ingaggio. L’Inter al momento preferirebbe però monetizzare la cessione di Perisic, giocatore con la testa già a Manchester, trattenendo invece Candreva, considerato un elemento molto utile dalla società nerazzurra.