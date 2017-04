Dall’Inghilterra: attenta Inter! Il Chelsea piomba su Icardi

Attualmente primo in Premier League, il Chelsea starebbe già pianificando i colpi di mercato in vista della prossima stagione. Antonio Conte avrebbe presentato alla dirigenza londinese una sua lista dei desideri, includendo Mauro Icardi. Infatti, secondo i colleghi di Bleacher Report, il tecnico leccese starebbe seguendo con molta attenzione l’attaccante argentino e, qualora non riuscisse a ingaggiare Lukaku, sembrerebbe pronto a presentare un’offerta per il capitano nerazzurro.