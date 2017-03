Dall’Inghilterra: Barça in pole per Verratti. Chelsea e Inter sono pronte a contrattaccare?

In Francia il Psg è sicuro di poter contare su di lui anche per il prossimo anno mentre in Inghilterra il “Sun” lo vede come futuro “nuovo Xavi” tra le fila del Barcellona. Se aggiungiamo poi la volontà del Chelsea di portarlo in Premier League e quella dell’Inter di riportarlo in Italia, appare ovvio come il futuro di Marco Verratti sia ancora tutto da decifrare. Quello del gioiello italiano sarà sicuramente uno dei nomi più chiacchierati nei prossimi mesi e con l’avvicinarsi del calciomercato c’è già chi prova a definire le gerarchie in gioco. Secondo il “Sun”, il Barcellona sarebbe la vera favorita ad aggiudicarsi l’ex Pescara in estate ma sbagliato sarebbe accantonare l’idea di un trasferimento in Premier League. Come riporta il tabloid inglese infatti il Chelsea di Conte sarebbe pronto a sborsare oltre 75 milioni di euro pur di strappare il n.6 parigino ai catalani. Secondo quanto riportato da “Sport” però la soluzione Chelsea per Verratti sarebbe da escludere in quanto lo stesso procuratore del giocatore, Donato Di Campli, avrebbe già informato la dirigenza blues del fatto che il proprio assistito, per il momento, non avrebbe alcuna intenzione di giocare a Stamford Bridge. Tornando in Spagna invece, il Real Madrid di Zinedine Zidane sembrerebbe aver accantonato l’idea di aggiudicarsi il regista italiano, preferendo investire nell’acquisto di Eden Hazard, considerato dal tecnico francese il vero giocatore di cui i blancos hanno bisogno. Non va dimenticata infine l’Inter di Suning, pronta a convincere il centrocampista parigino a tornare nel Belpaese per trovare la definitiva consacrazione tra le mura amiche della propria Nazione.