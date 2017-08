Dall’Inghilterra: Conte non molla Candreva. Pronta offerta da 25 mln ma prima l’Inter vuole Keita

Antonio Conte non ha alcuna intenzione di mollare la presa sul fronte Candreva. Il manager italiano ha scelto l’esterno interista come rinforzo in attacco e per questo motivo il Chelsea è pronto a mettere sul piatto un’offerta da 23 milioni di sterline (25 mln di euro), come riportato dal “Daily Mirror”. L’Inter al momento non sembrerebbe però disposta a lasciar partire l’ex Lazio senza prima aver acquistato un sostituto, che ad oggi porta il nome di Keita Balde. L’attaccante laziale è tornato prepotentemente nel mirino dei nerazzurri (oltre che dei cugini rossoneri) ma la volontà del giocatore di unirsi alla Juventus potrebbe complicare non poco i piani interisti. Tra promesse fatte e sogni da realizzare, le due operazioni tra Lazio e Inter e tra Inter e Chelsea appaiono al momento in fase di stallo, in attesa di una reale offerta da parte dei Blues per Candreva.