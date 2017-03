Dall’Inghilterra: duello Inter-Siviglia per Son

Esploso nell’Amburgo e confermatosi al Bayer Leverkusen, Son Heung-Min ha trovato alla sua porta il Tottenham che nel 2015 l’ha portato a Londra per renderlo protagonista in Premier League. L’attaccante sudcoreano è un esterno dalla buona velocità e un’ottima tecnica e sa adattarsi ad ogni ruolo del reparto offensivo. Durante questa stagione il classe ’92 ha collezionato 21 presenze andando in gol 7 volte. Per questi motivi – secondo quanto riportato dal London Evening Standard – Inter e Siviglia l’avrebbero messo nel mirino e sarebbero pronte a sfidarsi durante il mercato estivo per ingaggiarlo.