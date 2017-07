Dall’Inghilterra: duello United-Chelsea per Nainggolan con Mou in vantaggio su Conte. E Spalletti?

Il grande sogno del marcato di casa Inter potrebbe presto volare in Premier League. Secondo quanto riportato dal “Daily Mail” Radja Nainggolan sarebbe al centro di un derby di mercato in salsa inglese, con Chelsea e Manchester United fortemente interessate al centrocampista giallorosso. Attualmente i Red Devils di Jose Mourinho appaiono in vantaggio sui Blues di Conte dal momento che il club londinese entro fine settimana potrebbe chiudere l’affare Bakayoko, in arrivo dal Monaco. L’Inter di Spalletti dovrà dunque battere la concorrenza inglese per riuscire a portare il Ninja a Milano, per fare di lui l’uomo simbolo della rinascita nerazzurra.