Dall’Inghilterra: il Bayern pensa alla cessione di Vidal. Chelsea alla finestra. E l’Inter?

Arturo Vidal e Antonio Conte ancora insieme? Con 50 milioni di sterline può arrivare il sì del Bayern Monaco. Secondo quanto riportato dal “Sun”, l’ex centrocampista bianconero potrebbe infatti lasciare il club bavarese in estate per trasferirsi al Chelsea di Antonio Conte, suo ex allenatore ai tempi della Juventus. Da quando Jupp Heynckes ha preso il posto di Carlo Ancelotti sulla panchina dei Campioni di Germania, il cileno ha visto ridursi drasticamente il proprio minutaggio in campo, non essendo considerato dal nuovo tecnico una pedina fondamentale per il suo Bayern. Da sempre nel cuore di Antonio Conte, Vidal potrebbe dunque accettare di lasciare la Bundesliga per provare un’esperienza in Premier League, aiutando Conte a rilanciare il Chelsea in campionato nella prossima stagione. E l’Inter? I nerazzurri in estate sono stati fortemente accostati al centrocampista cileno, con Ancelotti che decise però di porre un veto sulla partenza di Vidal da Monaco. Ora la situazione in Baviera è completamente cambiata e a distanza di un anno Suning potrebbe tornare prepotentemente sul giocatore, provando a infastidire il Chelsea di Conte, altro grande ex sogno di mercato dell’ultima estate nerazzurra.