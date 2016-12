Dall’Inghilterra: il Liverpool strizza l’occhio a Gabigol. Pioli: “Resterà? Vogliamo gente felice di stare all’Inter”

Dopo le ultime dichiarazioni rilasciate da Stefano Pioli al termine di Inter-Lazio, una partenza a gennaio di Gabigol sembra ancora più vicina. Il tecnico nerazzurro ha detto di voler vedere meno giocate in campo e più concretezza da parte del brasiliano, così come da altri giocatori, e ha spiegato come la necessità dell’Inter sia quella di sfoltire la rosa, mantenendo a Milano solamente quei giocatori che hanno la voglia di restare e che sono orgogliosi di vestire questa maglia. Messaggi non troppo velati per l’ex Santos insomma, il quale nelle ultime settimane aveva annunciato in più occasioni il proprio malumore per voce del suo procuratore Wagner Ribeiro. Queste parole di Pioli in Inghilterra vengono lette come un atto di rottura con il giocatore e il “Sun” rilancia subito l’interessamento del Liverpool per l’attaccante. A Klopp il giocatore piace già così com’è e la finestra di gennaio potrebbe essere quella giusta per permettere ai Reds di tentare un Coutinho bis.