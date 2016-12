Dall’Inghilterra: offerti £18 mln dal WBA per Schneiderlin. Inter ed Everton, ora tocca a voi rispondere

Il West Bromwich Albion fa sul serio. Il “Telegraph” fa sapere che il club inglese ha presentato allo United un’offerta da 18 milioni di sterline per l’acquisto di Morgan Schneiderlin. Il centrocampista a Manchester non sta trovando il minutaggio che sperava e una sua partenza a gennaio potrebbe permettere al giocatore di rilanciarsi in una nuova squadra e allo United di liberare una casella a centrocampo. Qualora l’offerta del WBA dovesse essere accettata, si tratterebbe dell’acquisto più dispendioso per la società con sede nel West Midlands. Ora tocca a Inter ed Everton rispondere con un rilancio adeguato. I nerazzurri e i Toffies sono stati infatti tra i primi club a mettere gli occhi sul centrocampista francese ed è per questo che i Red Devils si aspettano un rilancio da parte loro. Lo United vorrebbe infatti raggiungere almeno la cifra di 25 milioni di sterline, per rientrare dei milioni spesi due stagioni fa per prelevare Schneiderlin dal Southampton.