Dall’Inghilterra: Inter attenta! Anche il Chelsea si iscrive alla corsa per Aurier

Nuova rivale in casa Inter nella corsa per arrivare a Serge Aurier. Secondo quanto raccontato dal “Manchester Evening News”, il Chelsea di Antonio Conte avrebbe infatti avviato dei contatti con il Psg per sondare la pista che porta al terzino ivoriano, voglioso di battere sul tempo la concorrenza di Inter e Manchester United, altri due club fortemente interessati al difensore 24enne.