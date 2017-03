Dall’Inghilterra: Inter, attenta! Mazzarri vuole Schick

Aumentano le concorrenti per Patrik Schick. L’Inter ha da tempo messo nel mirino l’attaccante della Sampdoria che sta incantando a Marassi coi blucerchiati, e ora anche il Watford sembra interessato al calciatore ceco. Il classe ’96 – secondo quando riportato dai colleghi di Harrowtimes.uk – sarebbe uno degli obiettivi di Walter Mazzarri, che a giugno potrebbe fare uno sgarbo ai nerazzurri, in un duello tra ex tutto da seguire.