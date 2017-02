Dall’Inghilterra: Inter, Handanovic è nel mirino di Guardiola. E spuntano i possibili successori dello sloveno…

Sirene inglesi per l’Inter che potrebbe perdere Samir Handanovic durante la finestra di mercato estiva. Secondo quanto riportato dal Sun, il portiere sloveno sarebbe finito nel mirino del Manchester City, che vorrebbe trovare un sostituto valido a Claudio Bravo al quale ultimamente viene preferito William Caballero. Come è noto Pep Guardiola non pare essere interessato a Joe Hart, attualmente in prestito al Torino, e per questo avrebbe deciso di affondare il colpo per il numero uno ex Udinese, che con i colori nerazzurri non ha mai giocato in Champions League. A detta del tabloid, per lo slavo questo potrebbe essere un valido motivo per terminare l’avventura milanese e sposare la causa Citizen. I colleghi inglesi suggeriscono anche che l’Inter potrebbe ascoltare eventuali offerte e lasciar andare l’estremo difensore, prossimo ai 33 anni, per favorire l’ingaggio di un sostituto più giovane. I sorvegliati speciali sarebbero Mattia Perin del Genoa, Bernd Leno del Bayer Leverkusen e Jan Oblak dell’Atletico Madrid. Tutti ventiquattrenni.