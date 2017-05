Dall’Inghilterra: Inter, idea Arda Turan per l’attacco

Le strade di Arda Turan e del Barcelonna sembrano destinate a dividersi in estate. Il turco è stato accostato a più riprese al mercato cinese ma, secondo il “Sun”, un nuovo club si sarebbe messo sulle tracce dell’ex Atletico Madrid. Si tratterebbe dell’Inter, che, secondo quanto riportato dal tabloid inglese, avrebbe già presentato in via ufficiosa una prima offerta al Barcellona per sondare il terreno. Parrebbe che in occasione della semifinale di Champions League tra Monaco e Juventus, il ds nerazzurro Piero Ausilio si sia incontrato in quel di Montecarlo con Ahmet Bulut, procuratore del giocatore, per discutere del futuro di Arda Turan e presentare un’offerta da circa 20 milioni di euro. Il Barça vorrebbe ricavare di più dalla cessione di un giocatore pagato 34 milioni nel 2015 ed è per questo che al momento la trattativa appare complicata. In attesa di un’accelerata nerazzurra, non va dimenticato l’interessamento dell’Arsenal per il giocatore.