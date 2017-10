Dall’Inghilterra: Inter-Man City, è duello per il giovane Ito

Giapponese. Classe 1997. Altezza 1,63 m circa. Abile a giocare la palla sia con il piede destro che con quello sinistro. Questo è l’identikit di Tatsuya Ito, ala d’attacco dell’Amburgo finito al centro di un derby di mercato internazionale. Secondo quanto riportato da “TalkSport”, Inter e Manchester City avrebbero infatti messo nel proprio mirino il 20enne nipponico, il cui contratto con l’Amburgo scadrà nell’estate del 2018. Il club tedesco non ha alcuna intenzione di perdere a zero il giocatore a fine stagione, motivo per cui la dirigenza dell’Amburgo sta tentando di convincere Ito a rinnovare il proprio contratto, ma al momento l’ipotesi di lasciare la Bundesliga nei prossimi mesi appare la più probabile per il talentuoso attaccante giapponese. Nerazzurri e Sky Blues sembrano infatti decisi a fare sul serio per convincere l’Amburgo a lasciar partire il giocatore, con Spalletti e Guardiola spettatori interessati di questo strano derby di mercato.