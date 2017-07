Dall’Inghilterra: Inter, niente Sanchez. Wenger offre 16,5 milioni l’anno

L’Inter dovrà dire probabilmente stop ai sogni di arrivare a Alexis Sanchez per la prossima stagione. Il cileno è giù un’affare complesso per le cifre che chiede giocatore e Arsenal, nonostante la scadenza tra un anno. Ora il Sun riporta che il Nino Maravilla dovrebbe rinnovare il suo accordo coi Gunners a 16,5 milioni a stagione. Cifre folli, anche per la potenza di Suning.