Dall’Inghilterra: Inter, occasione Lamela! Servono solo 11 milioni…

Erik Lamela, attaccante esterno del Tottenham, parrebbe non rientrare più nei piani della società. A causa dei recenti infortuni il venticinquenne argentino sarebbe stato messo sul mercato dagli Spurs e potrebbe tornare in serie A, campionato già disputato con la Roma. Infatti, secondo i colleghi del Daily Express, l’Inter parrebbe essere in vantaggio per il classe 1992 che la società inglese potrebbe far partire per una cifra vicina agli 11 milioni. Considerando che gli Spurs l’hanno acquistato per oltre 30 milioni di euro, il talento sudamericano potrebbe giungere a Milano a prezzo di saldo…