Dall’Inghilterra: Inter, l’Everton punta tutto su Icardi se Lukaku parte

Romelu Lukaku è sempre più lontano da Liverpool. L’Everton si sarebbe ormai rassegnato a perderlo durante la prossima estate e diversi profili sarebbero già al vaglio della dirigenza per decidere chi possa sostituirlo. E la prima scelta dei Toffees potrebbe ricadere su Mauro Icardi. Il capitano dell’Inter è in forma smagliante e sta vivendo una stagione da assoluto protagonista con i nerazzurri. Per lui 20 reti in campionato, secondo a pari merito con Dzeko alle spalle di Belotti (a quota 22) nella classifica dei marcatori. Nonostante il rinnovo e la volontà del bomber argentino di rimanere a Milano con la Beneamata, Koeman, tecnico dell’Everton, non avrebbe alcuna intenzione di rinunciare al sogno di ingaggiarlo. Il muro interista può essere intaccato da un’offensiva Toffee?