Dall’Inghilterra: Klopp non vuole cedere Lucas Leiva in prestito

Giunge un’interessante indiscrezione di mercato dall’Inghilterra. Secondo i colleghi del Liverpool Echo, Klopp avrebbe comunicato ai suoi di lasciar partire Lucas Leiva solamente a titolo definitivo. L’Inter, che si è fatta sotto con determinazione per arrivare al centrocampista, avrebbe voluto optare per il prestito con diritto di riscatto da esercitare al termine della stagione. Il tecnico tedesco però sembrerebbe aver ‘proibito’ l’operazione poiché non soddisferebbe a pieno i Reds. Pare che i nerazzurri debbano cambiare strategia per regalare a Pioli il mediano di sostanza da lui richiesto…