Dall’Inghilterra: l’Inter fa tremare il Chelsea. 12 mln di motivi per convincere Conte

L’Inter non ha alcuna intenzione di mollare Antonio Conte. Dopo essersi vista respinta dal Chelsea una prima offerta da 8 milioni di euro, i nerazzurri sono pronti a tornare alla carica con una offerta monstre. Secondo quanto riportato dal “Daily Mirror”, Suning avrebbe preparato un’offerta da 12 milioni di euro da presentare al tecnico italiano per convincerlo a sposare il progetto interista. 12 milioni di buoni motivi che farebbero tremare le gambe a chiunque e che nelle prossime settimane potrebbero portare a un clamoroso ritorno di Antonio Conte in Italia. Interrogato sulle continue avances provenienti da Milano, il manager dei Blues ha sempre ribadito di essere concentrato esclusivamente sul finale di stagione del suo Chelsea. Gli inglesi puntano sia alla conquista della Premier League che a quella della FA Cup e chissà che magari proprio la conquista di un inaspettato double possa essere il regalo con il quale Conte potrebbe decidere di salutare società e tifosi londinesi e chiudere la propria esperienza oltremanica.